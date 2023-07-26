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Зеленський заявив про підсилення нашої ППО: спрямують туди, де найбільше потрібно

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Систему протиповітряної оборони України підсилять. Допомогу спрямують у ті регіони, які наразі найбільше потребують захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський провів щоденну селекторну нараду.

"Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", - написав він.

Окрім того, на нараді представники Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки доповіли про активність окупантів та їхні найближчі плани.

Представники СБУ доповіли про перебіг останніх реалізацій щодо росіян всередині держави.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про наступальні та оборонні дії по всій лінії зіткнення.

"Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - додав президент.

Обстріл Одеси та області

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно б'є по Одесі та області. При цьому окупанти атакують не лише портову інфраструктуру, а й обстрілюють цивільних.

Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Російська ракета влучила у центральний вівтар. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах.

В ніч проти 24 липня загарбники атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

В Офісі президента також зазначали, що Україна потребує більше систем ППО та далекобійних ракет типу ATACMS, щоб позбавити росіян можливості продовжувати обстріли мирних міст.

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