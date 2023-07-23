Єрмак про удари Росії по Одесі: більше ППО і ATACMS допоможе Україні

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, а також далекобійних ракет типу ATACMS, щоб позбавити російських окупантів можливості продовжувати обстріли мирних міст, як це відбувається цієї ночі з атакою по Одесі.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram- канал.

"Російські терористи знову атакують Одесу. Це неприхований терор мирного міста", - зазначив чиновник.

Як заявив керівник ОП, противника потрібно позбавити можливостей завдавати ударів по цивільних та інфраструктурі, для чого Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони, а також далекобійних ракет.

"Більше систем ПРО, а також ATACMS - це допоможе Україні", - наголошує він.

Ракетні удари РФ по Одесі вночі 23 липня

Російські війська цієї ночі знову завдали ракетних ударів по Одесі. У місті пролунали потужні вибухи.

Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, нинішня атака є комбінованою. Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Питання передачі ракет ATACMS

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Минулого року Україна стала закликати Сполучені Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм українські військові змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння у нашої країни вже є реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезазначених ракет.