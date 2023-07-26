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Зеленский заявил об усилении нашей ПВО: направят туда, где больше всего нужно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Систему противовоздушной обороны Украины усилят. Помощь направят в те регионы, которые на данный момент больше всего нуждаются в защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел ежедневное селекторное совещание.

"Заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов. Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", - написал он.

Кроме того, на совещании представители Главного управления разведки и Службы внешней разведки доложили об активности оккупантов и их ближайших планах.

Представители СБУ доложили о ходе последних реализаций по отношению к россиянам внутри государства.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.

"Верим в наших ребят. Работаем дальше", - добавил президент.

Обстрел Одессы и области

После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области. При этом оккупанты атакуют не только портовую инфраструктуру, но и обстреливают гражданских.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Российская ракета попала в центральный алтарь. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша.

В ночь на 24 июля захватчики атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

В Офисе президента также отмечали, что в Украине нужно больше систем ПВО и дальнобойных ракет типа ATACMS, чтобы лишить россиян возможности продолжать обстрелы мирных городов.

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ОдессаВладимир ЗеленскийПВО