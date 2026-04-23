UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський заявив про критичні втрати для РФ через удари по НПЗ

16:09 23.04.2026 Чт
2 хв
Росія звикла заробляти на війнах, але цього разу схема не працює
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)

Росія не зможе покрити свій бюджетний дефіцит навіть завдяки заробіткам від війни в Ірані.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповіді журналістам.

Читайте також: ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ

Іран допоміг, але не врятував

Зеленський визнав: участь Росії у війні в Ірані справді принесла їй певні доходи від продажу енергоносіїв. Але цього виявилося замало.

"Так, війна в Ірані трошки їм допомогла щодо заробітків на енергоносіях, але не критично. Вони не вирівнюють свій дефіцит, не зможуть цією ситуацією, цією війною", - наголосив президент.

За його словами, Росія традиційно намагається отримати вигоду з чужих воєн - але цього разу ця схема не спрацювала.

Втрати Росії критичні

Паралельно з іранськими заробітками Росія зазнає серйозних втрат через удари України по її інфраструктурі.

"Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив: Україна цілеспрямовано атакує об'єкти, які болючі для Москви, - енергетичні потужності та підприємства з виробництва зброї. Розвідка підтверджує, що Росія від цього страждає.

Фото: президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби втрат РФ від ударів України по НПЗ (інфографіка РБК-Україна)

Зеленський також розраховує на посилення тиску через санкції.

"ЄС нас підтримують 90-ма мільярдами. Це дуже сильний тиск на Росію", - додав президент.

Щодо американської зброї Зеленський запевнив: постачання не зупинились.

"Я вдячний за це партнерам. Ми розраховуємо, що ми продовжимо переговорний процес з Сполученими Штатами Америки і в трьохсторонньому форматі також", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту зросли на тлі бойових дій на Близькому Сході. Це тимчасово збільшило доходи Москви від експорту енергоносіїв - однак цього виявилося недостатньо, щоб перекрити бюджетний дефіцит.

Тим часом, за даними РБК-Україна, Росія шукає нові способи закрити бюджетну діру. Влада розглядає введення додаткового податку на надприбутки для великих сировинних компаній і банків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїна