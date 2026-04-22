Росія готує новий податок на тлі зростання військового бюджету

Уряд РФ розглядає введення нового податку на надприбутки для низки сировинних компаній і банків на тлі збільшення військових витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg .

Росія обговорює новий податок для бізнесу

У Росії вивчають варіант введення додаткового збору на непередбачені доходи для окремих сировинних корпорацій і банків.

За даними Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до обговорення, цей захід розглядають як спосіб закрити дефіцит бюджету, який збільшився на тлі зростання військових витрат.

Міністерство фінансів РФ аналізує можливість нового фіскального інструменту в умовах триваючої повномасштабної війни проти України. При цьому остаточних рішень поки що не ухвалено.

Кого можуть торкнутися зміни

Серед потенційних платників називають великих гравців сировинного сектору, включно із золотодобувною компанією "Полюс", гірничо-металургійним гігантом "Норнікель", а також низкою великих банків.

Йдеться про разове або додаткове вилучення частини прибутку, отриманого в сприятливих ринкових умовах.

Фіскальний тиск посилюється

Минулого року російська економіка, орієнтована на військові витрати, сповільнила темпи зростання, а дефіцит бюджету збільшився.

Це вже призвело до пошуку нових джерел доходів, включно з підвищенням податку на додану вартість з поточного року.

Раніше, у 2023 році, влада вже запроваджувала разовий збір на надприбуток для великих компаній, щоб компенсувати бюджетний тиск після початку війни.

Наразі Мінфін орієнтується на дефіцит бюджету на рівні близько 1,6% ВВП у поточному році після 2,6% у 2025 році.

Економічне уповільнення та нові ризики

Ініціатива обговорюється на тлі ознак охолодження російської економіки.

За оцінками, у першому кварталі зафіксовано скорочення ВВП, а промислове виробництво знизилося майже на 2% у перші два місяці року - уперше з початку 2023-го.

Додатковим сигналом стало погіршення ділового клімату: відповідний індекс уперше з початку війни пішов у негативну зону.

Політичний контекст і бізнес

Обговорення нових податків активізувалося після закритої зустрічі президента Володимира Путіна з російськими мільярдерами в березні.

За даними ЗМІ, там обговорювали можливі добровільні та примусові внески бізнесу до бюджету, проте підтвердження конкретних сум офіційно немає.

Тиск на різні сектори економіки

На тлі високої ключової ставки і зниження попиту під тиском перебувають сталеливарна, вугільна та роздрібна галузі.

Водночас частина експортно орієнтованих секторів продовжує демонструвати стійкість завдяки зовнішній кон'юнктурі.