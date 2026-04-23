Зеленский заявил о критических потерях для РФ из-за ударов по НПЗ

16:09 23.04.2026 Чт
2 мин
Россия привыкла зарабатывать на войнах, но на этот раз схема не работает
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Россия не сможет покрыть свой бюджетный дефицит даже благодаря заработкам от войны в Иране.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответе журналистам.

Иран помог, но не спас

Зеленский признал: участие России в войне в Иране действительно принесло ей определенные доходы от продажи энергоносителей. Но этого оказалось мало.

"Да, война в Иране немножко им помогла по заработку на энергоносителях, но не критично. Они не выравнивают свой дефицит, не смогут этой ситуацией, этой войной", - подчеркнул президент.

По его словам, Россия традиционно пытается извлечь выгоду из чужих войн - но на этот раз эта схема не сработала.

Потери России критические

Параллельно с иранскими заработками Россия несет серьезные потери из-за ударов Украины по ее инфраструктуре.

"Сегодня их потери измеряются уже десятками миллиардов. Это критические потери для России", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: Украина целенаправленно атакует объекты, которые болезненны для Москвы, - энергетические мощности и предприятия по производству оружия. Разведка подтверждает, что Россия от этого страдает.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах потерь РФ от ударов Украины по НПЗ (инфографика РБК-Украина)

Зеленский также рассчитывает на усиление давления через санкции.

"ЕС нас поддерживают 90-ю миллиардами. Это очень сильное давление на Россию", - добавил президент.

Относительно американского оружия Зеленский заверил: поставки не остановились.

"Я благодарен за это партнерам. Мы рассчитываем, что мы продолжим переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки и в трехстороннем формате также", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть выросли на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Это временно увеличило доходы Москвы от экспорта энергоносителей - однако этого оказалось недостаточно, чтобы перекрыть бюджетный дефицит.

Тем временем, по данным РБК-Украина, Россия ищет новые способы закрыть бюджетную дыру. Власти рассматривают введение дополнительного налога на сверхприбыли для крупных сырьевых компаний и банков.

