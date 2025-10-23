Припинення вогню можливе: Зеленський пояснив, що для цього треба

"Сісфаєр" можливий, я думаю, кожен з нас хоче "сісфаєру", але потрібно більше тиску на Росію для "сісфаєру", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова до переговорів щодо "сісфаєру" у будь-якому форматі. При цьому ключове значення, за словами Зеленського, мають умови перемовин: пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру.

"Важливе значення перемовин - нам потрібен справедливий і довготривалий мир", - підкреслив він.