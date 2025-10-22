ua en ru
Вже є пропозиції. Зеленський розповів деталі європейського мирного плану для України

Швеція, Середа 22 жовтня 2025 17:54
Вже є пропозиції. Зеленський розповів деталі європейського мирного плану для України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Європейські країни вже зробили певні пропозиції щодо мирного плану для України. Здебільшого він про припинення вогню, а не зупинку війни.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.

"Що стосується європейського плану. Є пропозиції від Франції, від деяких європейців. Деякі країні справді дуже допомагають з цим. Це не план як тотально зупинити війну, це план здебільшого щодо припинення вогню", - наголосив він.

Зеленський додав, що є певні кроки щодо цього плану, але його треба обговорити.

"Є певні пропозиції і я дуже вітаю, коли стратегічні друзі пропонують свою допомогу", - зазначив він.

План припинення війни

Нагадаємо, Україна спільно з країнами ЄС працює над планом припинення війни по поточній лінії фронту, який складається з 12 пунктів. Його реалізацією займатиметься мирна комісія під головуванням американського лідера Дональда Трампа.

Згідно із планом, Україна і РФ зафіксують територіальні лінії після того, як країна-агресорка погодиться на припинення вогню. Після цього відбудеться повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін військовополоненими.

Україна також отримає безпекові гарантії, фінансування на відновлення руйнувань і прискорений шлях до вступу в ЄС.

Крім того, антиросійські санкції будуть поступово пом'якшуватися. Водночас близько 300 мільярдів доларів заморожених активів будуть повернуті лише після згоди країни-агресорки щодо участі у післявоєнному відновленні України. У разі нової агресії обмеження знову набудуть чинності.

Також план передбачає старт переговорів між Україною та РФ щодо управління окупованими територіями. При цьому ні Європа, ні Україна юридично не визнають окуповані землі російськими.

Заклик Трампа до завершення війни

Зазначимо, у п'ятницю, 17 жовтня, Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським. За день до цього у президента США були переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відразу після зустрічі із Зеленським Трамп закликав Україну і РФ зупинитися на поточних позиціях на фронті. Він також наголосив, що обидві сторони можуть оголосити про свою перемогу.

Країна-агресорка вже відкинула таку пропозицію Трампа. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва не хоче перемир'я.

