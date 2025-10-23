Прекращение огня возможно: Зеленский объяснил, что для этого надо

Украина готова к переговорам в любом формате. Приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира, а для этого необходимо усилить давление на агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Сисфаер" возможен, я думаю, каждый из нас хочет "сисфаера", но нужно больше давления на Россию для "сисфаера", - отметил Зеленский.
Он отметил, что Украина готова к переговорам по "сисфаеру" в любом формате. При этом ключевое значение, по словам Зеленского, имеют условия переговоров: приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира.
"Важное значение переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир", - подчеркнул он.
Отметим, что в пятницу, 17 октября, американский президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским.
Важно отметить, что всего за день до этого у президента США были переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
РБК-Украина писало, что сразу после встречи с Зеленским Трамп призвал Украину и РФ остановиться на текущих позициях на фронте. Более того, он также подчеркнул, что обе стороны могут объявить о своей победе.
Между тем, как и ожидалось, страна-агрессор Россия уже отвергла такое предложение Трампа. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва не хочет перемирия.
Стоит добавить, что вчера, 22 октября Зеленский рассказал детали европейского мирного плана для Украины.