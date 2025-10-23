Прекращение огня возможно: Зеленский объяснил, что для этого надо

"Сисфаер" возможен, я думаю, каждый из нас хочет "сисфаера", но нужно больше давления на Россию для "сисфаера", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к переговорам по "сисфаеру" в любом формате. При этом ключевое значение, по словам Зеленского, имеют условия переговоров: приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира.

"Важное значение переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир", - подчеркнул он.