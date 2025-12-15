ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський завтра відвідає Нідерланди

Нідерланди, Понеділок 15 грудня 2025 18:09
UA EN RU
Зеленський завтра відвідає Нідерланди Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський їде до Гааги для переговорів із керівництвом Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Нідерландів.

Так, у вівторок, 16 грудня, у Володимира Зеленського заплановані зустрічі із прем’єр-міністром Діком Схуфом, членами уряду, а також аудієнція у короля Нідерландів.

На сайті уряду Нідерландів сказано, що у другій половині дня глава нідерландського уряду проведе зустріч із президентом України в Катсхейсі у форматі робочого обіду делегацій. У переговорах також візьмуть участь міністр закордонних справ Девід ван Віл та міністр оборони Рубен Брекельманс. Сторони планують обговорити перебіг мирних ініціатив, безпекову ситуацію в регіоні, а також подальшу військову, політичну та гуманітарну підтримку України з боку Нідерландів.

Після цього Володимир Зеленський буде прийнятий на аудієнції Його Величністю Королем у палаці Хейс тен Босх у Гаазі. Зустріч із монархом має символічне значення та підкреслює високий рівень підтримки України з боку нідерландської держави.

На сайті уряду також сказано, що в першій половині дня прем’єр-міністр Нідерландів Схуф візьме участь у міжнародній міністерській конференції, присвяченій Договору про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України. Захід відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі та організований Радою Європи спільно з Нідерландами. У конференції також братиме участь міністр закордонних справ Ван Віл.

Створення Міжнародної комісії з розгляду претензій розглядається як один із ключових механізмів притягнення Росії до відповідальності за завдані Україні збитки внаслідок повномасштабної війни.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди є одним із активних союзників України на європейській арені, надаючи нашій країні військову, гуманітарну та фінансову допомоги.

Наприклад, наприкінці жовтня у Нідерландах оголошували про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для країни.

Крім того, Нідерланди вирішили виділити додаткові 250 млн євро у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі зброї у США та передачі її Україні.

А 8 грудня стало відомо, що Нідерланди виділять ще 700 мільйонів євро (815 мільйонів доларів) на військову підтримку України у першому кварталі 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі