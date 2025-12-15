Зеленський завтра відвідає Нідерланди
Президент України Володимир Зеленський їде до Гааги для переговорів із керівництвом Нідерландів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Нідерландів.
Так, у вівторок, 16 грудня, у Володимира Зеленського заплановані зустрічі із прем’єр-міністром Діком Схуфом, членами уряду, а також аудієнція у короля Нідерландів.
На сайті уряду Нідерландів сказано, що у другій половині дня глава нідерландського уряду проведе зустріч із президентом України в Катсхейсі у форматі робочого обіду делегацій. У переговорах також візьмуть участь міністр закордонних справ Девід ван Віл та міністр оборони Рубен Брекельманс. Сторони планують обговорити перебіг мирних ініціатив, безпекову ситуацію в регіоні, а також подальшу військову, політичну та гуманітарну підтримку України з боку Нідерландів.
Після цього Володимир Зеленський буде прийнятий на аудієнції Його Величністю Королем у палаці Хейс тен Босх у Гаазі. Зустріч із монархом має символічне значення та підкреслює високий рівень підтримки України з боку нідерландської держави.
На сайті уряду також сказано, що в першій половині дня прем’єр-міністр Нідерландів Схуф візьме участь у міжнародній міністерській конференції, присвяченій Договору про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України. Захід відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі та організований Радою Європи спільно з Нідерландами. У конференції також братиме участь міністр закордонних справ Ван Віл.
Створення Міжнародної комісії з розгляду претензій розглядається як один із ключових механізмів притягнення Росії до відповідальності за завдані Україні збитки внаслідок повномасштабної війни.
Допомога Україні від Нідерландів
Нідерланди є одним із активних союзників України на європейській арені, надаючи нашій країні військову, гуманітарну та фінансову допомоги.
Наприклад, наприкінці жовтня у Нідерландах оголошували про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для країни.
Крім того, Нідерланди вирішили виділити додаткові 250 млн євро у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі зброї у США та передачі її Україні.
А 8 грудня стало відомо, що Нідерланди виділять ще 700 мільйонів євро (815 мільйонів доларів) на військову підтримку України у першому кварталі 2026 року.