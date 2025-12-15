ua en ru
Зеленский завтра посетит Нидерланды

Нидерланды, Понедельник 15 декабря 2025 18:09
UA EN RU
Зеленский завтра посетит Нидерланды Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский едет в Гаагу для переговоров с руководством Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Нидерландов.

Так, во вторник, 16 декабря, у Владимира Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Диком Схуфом, членами правительства, а также аудиенция у короля Нидерландов.

На сайте правительства Нидерландов сказано, что во второй половине дня глава нидерландского правительства проведет встречу с президентом Украины в Катсхейсе в формате рабочего обеда делегаций. В переговорах также примут участие министр иностранных дел Дэвид ван Вил и министр обороны Рубен Брекельманс. Стороны планируют обсудить ход мирных инициатив, ситуацию с безопасностью в регионе, а также дальнейшую военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины со стороны Нидерландов.

После этого Владимир Зеленский будет принят на аудиенции Его Величеством Королем во дворце Хейс тен Босх в Гааге. Встреча с монархом имеет символическое значение и подчеркивает высокий уровень поддержки Украины со стороны нидерландского государства.

На сайте правительства также сказано, что в первой половине дня премьер-министр Нидерландов Схуф примет участие в международной министерской конференции, посвященной Договору о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Мероприятие состоится на Всемирном форуме в Гааге и организовано Советом Европы совместно с Нидерландами. В конференции также будет участвовать министр иностранных дел Ван Вил.

Создание Международной комиссии по рассмотрению претензий рассматривается как один из ключевых механизмов привлечения России к ответственности за нанесенный Украине ущерб в результате полномасштабной войны.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды являются одним из активных союзников Украины на европейской арене, предоставляя нашей стране военную, гуманитарную и финансовую помощь.

Например, в конце октября в Нидерландах объявляли о выделении 25 млн евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для страны.

Кроме того, Нидерланды решили выделить дополнительные 250 млн евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупки оружия в США и передачи его Украине.

А 8 декабря стало известно, что Нидерланды выделят еще 700 миллионов евро (815 миллионов долларов) на военную поддержку Украины в первом квартале 2026 года.

