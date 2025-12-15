Зеленский завтра посетит Нидерланды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Нидерландов .

Так, во вторник, 16 декабря, у Владимира Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Диком Схуфом, членами правительства, а также аудиенция у короля Нидерландов.

На сайте правительства Нидерландов сказано, что во второй половине дня глава нидерландского правительства проведет встречу с президентом Украины в Катсхейсе в формате рабочего обеда делегаций. В переговорах также примут участие министр иностранных дел Дэвид ван Вил и министр обороны Рубен Брекельманс. Стороны планируют обсудить ход мирных инициатив, ситуацию с безопасностью в регионе, а также дальнейшую военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины со стороны Нидерландов.

После этого Владимир Зеленский будет принят на аудиенции Его Величеством Королем во дворце Хейс тен Босх в Гааге. Встреча с монархом имеет символическое значение и подчеркивает высокий уровень поддержки Украины со стороны нидерландского государства.

На сайте правительства также сказано, что в первой половине дня премьер-министр Нидерландов Схуф примет участие в международной министерской конференции, посвященной Договору о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Мероприятие состоится на Всемирном форуме в Гааге и организовано Советом Европы совместно с Нидерландами. В конференции также будет участвовать министр иностранных дел Ван Вил.

Создание Международной комиссии по рассмотрению претензий рассматривается как один из ключевых механизмов привлечения России к ответственности за нанесенный Украине ущерб в результате полномасштабной войны.