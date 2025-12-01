ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Нідерланди направлять ще 250 мільйонів євро на американську зброю для України

Ірландія, Понеділок 01 грудня 2025 11:58
Нідерланди направлять ще 250 мільйонів євро на американську зброю для України Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Нідерланди заявили про виділення 250 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України, щоб посилити її захист від російських авіаударів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Sky News.

Відомо, що дані кошти надійдуть в межах ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.

Перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на зміцнення оборони України від російських авіаударів.

"Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни - це поставити американські запаси", - заявив Брекельманс.

Фінансування здійснюватиметься у рамках Списку пріоритетних вимог України (PURL), який дозволяє європейським та канадським союзникам НАТО купувати озброєння та військову техніку у США на користь України.

Очікується, що додаткові постачання американської зброї допоможуть Україні зміцнити оборону від повітряних атак та забезпечити більш ефективний захист своїх міст і цивільного населення.

Допомога від Нідерландів

Нагадаємо, в січні цього року міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба.

Так, Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів, що стало новим етапом у розвитку оборонного співробітництва між країнами

Крім того, минулого місяця країни Північної та Балтійської Європи оголосили про спільний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів (378 мільйонів фунтів стерлінгів), який також спрямований на посилення обороноздатності української армії.

За словами Умєрова, Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України і ця підтримка залишається незмінною.

