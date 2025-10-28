Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні: куди підуть кошти

Нідерланди виділять новий фінансовий пакет допомоги для України. Він буде направлений на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час свого візиту до Києва повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел у Twitter.

За його словами, Нідерланди направлять 25 мільйонів євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України. Також він наголосив, що сильний тиск на Росію є життєво важливими.

Веел оголосив, що Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

"Ми повинні забезпечити, щоб військові злочини Росії не залишилися безкарними", – додав глава МЗС Нідерландів.

Steun voor Oekraïne en stevige druk op Rusland zijn van levensbelang. We moeten er ook voor zorgen dat de Russische oorlogsmisdrijven niet onbestraft blijven. In #Kyiv heb ik aangekondigd dat Nederland gastland zal worden voor de oprichtingsfasen van een agressietribunaal. 1/2 pic.twitter.com/q7bqoBbVVw — David van Weel (@ministerBZ) October 28, 2025

Що кажуть в МЗС України

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга розповів своєму колезі про ситуацію на полі бою та наслідки чергових російських атак по українській енергетичній інфраструктурі. Сибіга також озвучив перелік актуальних потреб України для зміцнення ППО та стабілізації енергетичного сектору напередодні зимового періоду.

"Ми високо цінуємо підтримку Нідерландів, зокрема військову допомогу на суму понад 13 мільярдів євро. Нідерланди також стали першою країною, яка зробила внесок у 500 мільйонів євро в рамках ініціативи PURL. Дякую за цей рішучий крок і ваше лідерство", - зазначив Андрій Сибіга.

За даними МЗС, було підписано Меморандум про спільне виробництво безпілотників на суму 200 мільйонів євро.

Окрім цього міністри обговорили притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України та воєнні злочини.

"Високо ціную лідерство Нідерландів і особисто мого колеги у просуванні створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та підтримку міжнародного компенсаційного механізму", – наголосив Сибіга.

Під час зустрічі сторони також обговорили європейську інтеграцію України. Заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга подякував Нідерландам за незмінну підтримку на шляху до вступу в ЄС, підкресливши, що цей процес є запорукою миру та стабільності на континенті.

Міністри домовилися про подальші спільні мирні кроки, підкресливши, що завершення війни можливе лише завдяки єдності та силі.

"Посилення України, збільшення тиску на агресора та підвищення ціни війни - це шлях до справедливого миру," - зазначив Сибіга