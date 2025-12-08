Нідерланди виділять Україні ще 700 млн євро: куди спрямують кошти
Уряд Нідерландів виділяє додаткові 700 мільйонів євро для України. Кошти спрямують на військову підтримку України на наступний 2026 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Нідерланди виділять ще 700 мільйонів євро (815 мільйонів доларів) на військову підтримку України у першому кварталі 2026 року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, раніше уряд пообіцяв виділити 3,5 млрд євро на підтримку в наступному році, але значна частина цих коштів вже була витрачена цього року.
Тим часом міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веель підтвердив виділення коштів для України.
"Нідерланди надають Україні значну підтримку з початку масштабного вторгнення Росії. Уряд зараз виділяє додаткові 700 мільйонів євро в прискореному темпі, що дозволить продовжити поставки військової техніки на початку 2026 року", - заявив дипломат.
Допомога Україні від Нідерландів
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримують Київ, постачаючи зброю та військове обладнання для протидії агресору.
4 грудня країна оголосила про виділення 35 млн євро через програму НАТО UCAP (Ukraine Comprehensive Assistance Package) на медичні матеріали, обладнання та іншу практичну допомогу для українських військ у зимовий період.
Крім того, Нідерланди виділять додаткові 250 млн євро у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі зброї у США та передачі її Україні.
Наприкінці жовтня у Нідерландах оголошували про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для країни.
Нідерланди також підтримують створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Загалом від початку вторгнення РФ до України Нідерланди надали 13,5 млрд євро військової допомоги та близько 3,5 млрд євро іншої підтримки.