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Зеленський прибув до Анкари на зустріч з Ердоганом

Анкара, Четвер 15 травня 2025 12:17
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Зеленський прибув до Анкари на зустріч з Ердоганом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари у четвер, 15 травня. Він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прибуття глави держави.

Як повідомляло раніше поінформоване джерело РБК-Україна, зустріч Зеленського та Ердогана запланована на 13:00.


За словами співрозмовника, після цього президент України буде ухвалювати рішення щодо подальших кроків стосовно переговорів з російською делегацією, яка вже перебуває у Стамбулі.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не приїде до Туреччини на переговори з Зеленським. Натомість диктатор відправив групу російських чиновників, яку очолив його помічник Володимир Мединський - учасник переговорів між Україною та РФ у 2022 році.

Можливі переговори України та РФ

Володимир Зеленський минулого тижня відповів на пропозицію Путіна щодо відновлення прямих переговорів між Україною та РФ. Зеленський заявив, що чекатиме 15 травня на Путіна у Туреччині.

При цьому президент України наголошував, що говоритиме тільки з диктатором, а не з його посланцями.

Видання WSJ повідомляло, що українська команда може обговорити з делегацією РФ припинення вогню. Але поки зустріч не була офіційно підтверджена.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині - читайте про це у нашому матеріалі.

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