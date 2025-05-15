Зеленський прибув до Анкари на зустріч з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари у четвер, 15 травня. Він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прибуття глави держави.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не приїде до Туреччини на переговори з Зеленським . Натомість диктатор відправив групу російських чиновників, яку очолив його помічник Володимир Мединський - учасник переговорів між Україною та РФ у 2022 році.

За словами співрозмовника, після цього президент України буде ухвалювати рішення щодо подальших кроків стосовно переговорів з російською делегацією, яка вже перебуває у Стамбулі.

Як повідомляло раніше поінформоване джерело РБК-Україна, зустріч Зеленського та Ердогана запланована на 13:00.

Можливі переговори України та РФ

Володимир Зеленський минулого тижня відповів на пропозицію Путіна щодо відновлення прямих переговорів між Україною та РФ. Зеленський заявив, що чекатиме 15 травня на Путіна у Туреччині.

При цьому президент України наголошував, що говоритиме тільки з диктатором, а не з його посланцями.

Видання WSJ повідомляло, що українська команда може обговорити з делегацією РФ припинення вогню. Але поки зустріч не була офіційно підтверджена.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині - читайте про це у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.