Зеленский утвердил делегацию на переговоры в Стамбуле: кто поехал от Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении делегации Украины, которая будет присутствовать на переговорах с Россией в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.
Отметим, указом президента сформирована делегация для участия в переговорном процессе 15-16 мая с международными партнерами - делегациями Турции и США. А также с представителями Российской Федерации.
Украину на переговорах будут представлять:
- Умеров Рустем Энверович - министр обороны Украины, глава делегации;
- Кислица Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации;
- Поклад Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации;
- Луговский Олег Васильевич - первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации;
- Шевченко Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации;
- Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Дьяков Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Маловацкий Алексей Владимирович - начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Шерихов Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Кузьмичев Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Бевз Александр Александрович - советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.
Разрешить главе делегации:
- вносить по согласованию с Президентом Украины изменения в состав делегации Украины;
- привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
Стоит заметить, что ранее Зеленский заявлял, что состав российской делегации, которую Путин отправил в Стамбул, свидетельствует, что Москва очень несерьезно относится к переговорам. Ведь в делегацию не вошли те чиновники страны-агрессора, которые действительно принимают решения.
Переговоры в Стамбуле
Сегодня Зеленский прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным. В минувшие выходные российский диктатор проигнорировал требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня. Вместо этого он предложил возобновить переговоры по условиям 2022 года.
Эти переговоры должны были состояться сегодня в Стамбуле, Турция.
Стоит заметить, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лично. Однако тот проигнорировал эту идею. Более того, Россия долго хранила в тайне состав своей делегации на переговорах в Стамбуле.
Позже стало известно, что Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.
Подробнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.
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