Зеленский утвердил делегацию на переговоры в Стамбуле: кто поехал от Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении делегации Украины, которая будет присутствовать на переговорах с Россией в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.

Стоит заметить, что ранее Зеленский заявлял, что состав российской делегации, которую Путин отправил в Стамбул, свидетельствует, что Москва очень несерьезно относится к переговорам. Ведь в делегацию не вошли те чиновники страны-агрессора, которые действительно принимают решения.

Отметим, указом президента сформирована делегация для участия в переговорном процессе 15-16 мая с международными партнерами - делегациями Турции и США. А также с представителями Российской Федерации.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня Зеленский прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным. В минувшие выходные российский диктатор проигнорировал требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня. Вместо этого он предложил возобновить переговоры по условиям 2022 года.

Эти переговоры должны были состояться сегодня в Стамбуле, Турция.

Стоит заметить, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лично. Однако тот проигнорировал эту идею. Более того, Россия долго хранила в тайне состав своей делегации на переговорах в Стамбуле.

Позже стало известно, что Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.

Подробнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.

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