Ситуація на фронті сьогодні 4 травня

В Україні протягом останньої доби було зафіксовано 119 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Атаки росіян

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійським засобам противника.