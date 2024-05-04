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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: є постраждалі

Харків, Субота 04 травня 2024 17:06
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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: є постраждалі Фото: окупанти вдарили по інфраструктурі Харкова (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи сьогодні, 4 травня, знову обстріляли Харків. Ворожий удар прийшовся по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

"Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються", - повідомив Синєгубов.

За даними Терехова, внаслідок "прильоту" виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

"Масштабна пожежа на підприємстві. Вже є інформація про постраждалих", - сказав мер.

Синєгубов пояснив, що, за попередніми даними, постраждали четверо людей - троє цивільних чоловіків та одна жінка.

Оновлено о 17:46.

Синєгубов повідомив, що наразі відомо вже про пʼятьох постраждалих.

"Медики госпіталізували ще одну жінку. Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництв", - сказав глава ОВА.

Обстріли з боку РФ 4 травня

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, в Україні протягом останньої доби було зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Крім того, під час обстрілу Дніпропетровської області російські окупанти атакували енергетичну підстанцію. Це призвело до знеструмлення низки об'єктів.

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