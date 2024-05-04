Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: є постраждалі

Російські терористи сьогодні, 4 травня, знову обстріляли Харків. Ворожий удар прийшовся по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова .

"Медики госпіталізували ще одну жінку. Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництв", - сказав глава ОВА.

Синєгубов повідомив, що наразі відомо вже про пʼятьох постраждалих.

Синєгубов пояснив, що, за попередніми даними, постраждали четверо людей - троє цивільних чоловіків та одна жінка.

"Масштабна пожежа на підприємстві. Вже є інформація про постраждалих", - сказав мер.

За даними Терехова, внаслідок "прильоту" виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

"Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються", - повідомив Синєгубов.

Обстріли з боку РФ 4 травня

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, в Україні протягом останньої доби було зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Крім того, під час обстрілу Дніпропетровської області російські окупанти атакували енергетичну підстанцію. Це призвело до знеструмлення низки об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.