Окупанти обстріляли Одеський район: є постраждалі

Російські окупанти сьогодні, 4 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру в Одеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера .

"На місці працюють всі відповідні служби.Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян", - сказав глава ОВА.

Він наголосив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.

Обстріли України 4 травня

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські терористи вдарили по Харкову. В місті спалахнула пожежа, четверо людей отримали поранення.

Під російськими атаками опинилась також Дніпропетровська область. Там окупанти атакували енергетичну підстанцію.

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