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Обстріл Харкова: прокуратура показала фото пошкоджень

Харків, Субота 04 травня 2024 20:34
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Обстріл Харкова: прокуратура показала фото пошкоджень Фото: росіяни обстріляли Харків (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи сьогодні, 4 травня, двічі обстріляли Харків. В результаті ворожої агресії постраждало 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Тоді було пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі.

За попередніми даними, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Вже близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі.

Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.

Обстріли України 4 травня

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти обстріляли Харків. Удар був завданий по одному з цивільних об'єктів міста. За останніми даними було відомо, що постраждало 6 цивільних людей.

Водночас від російської агресії постраждали також Одеський та Дніпропетровський райони.

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