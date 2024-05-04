Обстріл Харкова: прокуратура показала фото пошкоджень

Російські терористи сьогодні, 4 травня, двічі обстріляли Харків. В результаті ворожої агресії постраждало 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

За даними прокуратури, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Тоді було пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі.

За попередніми даними, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Вже близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі.

Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.