Зеленський заслухав Сирського та Буданова щодо фронту

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 травня, заслухав кілька доповідей щодо ситуації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз", - додав глава держави.

Зеленський повідомив, що зранку була тривала доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. За словами президента, головком доповів саме щодо українських фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків.

Ситуація в Україні 4 травня

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, в Україні протягом останньої доби було зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Близько 16:30 сьогодні російські терористи обстріляли Харків. Окупанти поцілили по одному з цивільних об'єктів міста.

Детальніше про постраждалих та фото з місця подій можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

Крім Харкова сьогодні російські окупанти також завдали ударів по Одеському та Дніпропетровському районах.

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