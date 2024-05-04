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Зеленский заслушал Сырского и Буданова по фронту

Украина, Суббота 04 мая 2024 20:52
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Зеленский заслушал Сырского и Буданова по фронту Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 4 мая, заслушал несколько докладов по ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

Зеленский сообщил, что утром был длительный доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По словам президента, главком доложил именно относительно украинских фронтовых позиций, конкретных действий подразделений, конкретных направлений.

"Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас", - добавил глава государства.

Ситуация в Украине 4 мая

Напомним, по данным Генерального штаба, в Украине в течение последних суток было зафиксировано 119 боевых столкновений.

Около 16:30 сегодня российские террористы обстреляли Харьков. Оккупанты попали по одному из гражданских объектов города.

Детальнее о пострадавших и фото с места событий можно увидеть в материале РБК-Украина.

Кроме Харькова сегодня российские кафиры также нанесли удары по Одесскому и Днепропетровскому районам.

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