Зеленський на засіданні Європейської ради розповів про фронт і необхідність ППО для України

Президент України Володимир Зеленський у середу, 17 квітня, взяв участь у засіданні Європейської ради. Розповів про ситуацію на фронті та нагальні потреби українських військ, зокрема системи ППО для захисту від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Звичайно, ППО та фронт - це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення, заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час - заради нашої спільної безпеки", - наголосив глава держави.

Під час виступу на засіданні президент підкреслив все те, що необхідно для подальших дій ЗСУ на фронті та захисту України від ворожих атак.

"Щойно взяв участь у роботі Європейської ради, були всі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані президентці Єврокомісії, та всім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України", - розповів Зеленський.

ППО для України

Потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як повідомлялося раніше, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.

Варто зазначити, що у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику.

Наразі Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

Сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у країн-членів Альянсу є достатня кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак.

Тим часом Німеччина направила листи десяткам країн, у яких закликає посилити протиповітряну оборону України.

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