У НАТО багато систем ППО, якими можна поділитися з Україною, - Столтенберг

У країн-членів НАТО є достатня кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції .

"Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися. В Європі їх менше ніж 100", - сказав Столтенберг.

За його словами, Альянс має значну кількість батарей Patriot, але це також відображає той факт, що Сполучені Штати, які є союзником з найбільшою кількістю цих систем ППО, "несуть глобальну відповідальність".

"Але реальність така, що, звичайно, у нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо", - зазначив генсек НАТО.