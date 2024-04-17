У НАТО багато систем ППО, якими можна поділитися з Україною, - Столтенберг
У країн-членів НАТО є достатня кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.
"Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися. В Європі їх менше ніж 100", - сказав Столтенберг.
За його словами, Альянс має значну кількість батарей Patriot, але це також відображає той факт, що Сполучені Штати, які є союзником з найбільшою кількістю цих систем ППО, "несуть глобальну відповідальність".
"Але реальність така, що, звичайно, у нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо", - зазначив генсек НАТО.
ППО для України
Потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.
Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як повідомлялося раніше, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.
Варто зазначити, що у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику.
Наразі Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.
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