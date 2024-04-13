Німеччина відправить Україні ще одну установку Patriot

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV .

Раніше, за даними N-TV, Збройні сили Німеччини вже надали Україні дві вогневі установки Patriot.

"У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини ухвалив рішення додатково зміцнити українську протиповітряну оборону", - цитує N-TV заяву німецького міністерства оборони.

Системи ППО для України

Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО, закликаючи партнерів передавати свої установки, здатні збивати російські ракети та дрони.

Однак потреба Україна в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики. Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них. Однак, як зазначав міністр, у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику.

Сьогодні, як говорив Кулеба, Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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