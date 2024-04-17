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Не тільки НАТО. Німеччина закликала країни Перської затоки передати ППО Україні

Середа 17 квітня 2024 22:27
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Не тільки НАТО. Німеччина закликала країни Перської затоки передати ППО Україні Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Німеччина направила листи десяткам країн у яких закликає посилити протиповітряну оборону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише FT, уряд Німеччини направив десяткам країн, у тому числі арабським державам Перської затоки, лист з проханням збільшити кількість систем протиповітряної оборони в Україні.

У листі Німеччина заявляє, що Києву потрібна термінова допомога, щоб захистити свої міста, війська та критичну інфраструктуру від "смертоносного натиску" російських ракет.

Зокрема у листі міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус заявили, що вони запускають глобальну ініціативу, спрямовану на заповнення прогалин у протиповітряній обороні України.

Вони також додали, що звернулися до "широкого кола партнерів, які не входять до НАТО".

ППО для України

Росія посилила свої атаки по території України. Саме тому влада заговорила про необхідність посилення ППО для захисту українських міст та інфраструктури.

Допомогти Україна з пошуком ППО зголосилась Німеччина. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot.

Однак за словами президента Володимира Зеленського заявив, що для повного закриття неба України потрібно 25 систем Patriot. А от глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що у світі є близько 100 вільних систем Patriot і Україна могла б отримати них.

Варто зауважити, що Україна зацікавлена не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику та веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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