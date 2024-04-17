Зеленский на заседании Европейского совета рассказал о фронте и необходимости ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 апреля, принял участие в заседании Европейского совета. Рассказал о ситуации на фронте и неотложных потребностях украинских войск, в частности системах ПВО для защиты от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Только что принял участие в работе Европейского совета, были все лидеры нашей Европы. Я благодарен Шарлю Мишелю, господину президенту Евросовета, Урсуле фон дер Ляен, госпоже президенту Еврокомиссии, и всем руководителям европейских государств и правительств за неизменное внимание к Украине", - рассказал Зеленский. Выступая на заседании, президент подчеркнул все то, что необходимо для дальнейших действий ВСУ на фронте и защиты Украины от вражеских атак. "Конечно, ПВО и фронт - это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире использовать ради укрепления, ради большего производства оружия, ради большего снабжения оружия, в целом ради решимости. На решимости держится нормальная жизнь мира, и Европа точно может не проиграть это время - ради нашей общей безопасности", - подчеркнул глава государства.