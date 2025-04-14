Зеленський запрошує Трампа в Україну перед мирним планом: "Зрозумієте, що зробив Путін"

За словами українського президента, Трампа в Україні "міг би зрозуміти, що тут відбувається".

"Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приходьте подивитися на людей, цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, знищених або мертвих дітей", - сказав Зеленський у розмові з журналістом у запрошенні, адресованому Трампу.

Спілкування президента з інтерв'юєром відбувалося під час візиту глави держави до Кривого Рогу, де через російську ракетну атаку 4 квітня загинуло 19 людей, і серед жертв було 9 діти.

"Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас справа. Ви зрозумієте, що зробив (російський диктатор Володимир) Путін", - сказав Зеленський.

Говорячи про російський терор з обстрілами українських міст, глава держави зазначив, що "це означає, що ми не можемо довіряти Росії., це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією".

Також Зеленський висловився про вплив наративів Кремля на представників американської влади.

"Я вважаю, на жаль, (що) російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США", - сказав він.

Крім того, Зеленський заявив, що Трамп "як сильний президент сильної країни має бути на боці України".

"Я вважаю неправильним те, що Америка хоче бути нейтральною", - зауважив глава держави.

Перезавантаження відносин США і Росії

Нагадаємо, після приходу до влади Дональда Трампа США відновили контакти з Росією. Зокрема, Трамп уже проводив переговори з російським диктатором Путіним.

Також американські та російські чиновники встигли провести кілька зустрічей на нейтральній території. Одна з них відбулася в Саудівській Аравії.

Учасники зустрічі, зокрема держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС РФ Сергій Лавров, домовилися продовжувати переговори з питання завершення війни Росії проти України.

При цьому Трамп посилює тиск на Україну. Він призупинив передачу українським захисникам військової допомоги, а також обмін розвідданими між країнами.

У березні спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції РФ.

Також додамо, президент Зеленський 26 березня зазначив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф дуже часто цитує російські наративи. Він додав, що це не наблизить мир, а також послабить тиск американців на РФ.