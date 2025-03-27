Дуже часто цитує кремлівські наративи: Зеленський про спецпосланця Трампа Віткоффа
Спецпосланець президента США Стів Віткофф дуже часто цитує російські наративи. Це не наблизить мир, а також послабить тиск американців на РФ.
Про це заявив президент України Володимир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільного".
"Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити", - сказав президент в інтерв'ю Eurovision News.
Зеленський зазначив, що спілкувався з президентом США Дональдом Трампом не одного разу, і вони на рівні розвідок обмінювалися реальною інформацією, оскільки заяви Віткоффа "нам дуже заважають".
"Тому що ми боремося з (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) і дуже не хочемо, щоб у нього було багато помічників", - пояснив глава держави.
Президент наголосив, що якщо США вирішили бути посередині, то це має бути саме так, але не ближче до Кремля.
"Я завжди казав Трампу, ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині - це посередині, а не ближче до Кремля", - резюмував Зеленський.
Окрема реакція Зеленского на заяву Віткоффа
Нагадаємо, що Зеленський у розмові з журналістами також окремо зазначив, що заява Віткоффа про так звані "референдуми" Росії на окупованих територіях України співпадає з меседжами Кремля. Зокрема, мова йде про те, коли днями спецпосланець Трампа заявив, що "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших" регіони (Запорізька та Херсонська області) нібито є "російськомовними", а також там були "референдуми", під час яких "більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".
"Ми всі знаємо, що ніяких реальних законодавчих підстав, щоб проводити референдуми не було. Друге - ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом зброї. Третє - мертві душі та повно доказів того, хто там голосував, хто не голосував. Всі знають, що ніяких референдумів законних не було і ніхто їх у світі не визнає", - відреагував Зеленський на це.
Детальніше про відповідь і аргументи президента України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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