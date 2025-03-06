США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції Росії, - Келлог

Як передає РБК-Україна , про це під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.

"У підході президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) до цієї війни є і ширша стратегія, заснована на усвідомленні того, що Сполученим Штатам необхідно перезавантажити відносини з Росією. У дипломатії важливо взаємодіяти і з союзниками, і з противниками", - зазначив Келлог.

Він розкритикував підхід попередньої американської адміністрації, яка не хотіла контактувати з росіянами і вели політику ізоляції РФ. Це нібито мало величезне значення для національної безпеки США.

"Продовження ізоляції та відсутність взаємодії з росіянами в міру продовження війни в Україні більше не є життєздатною або стійкою стратегією, і точно не є відповідальним підходом з дипломатичної точки зору для США", - додав спецпредставник президента США.