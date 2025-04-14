Зеленский приглашает Трампа в Украину перед мирным планом: "Поймете, что сделал Путин"

По словам украинского президента, Трамп в Украине "мог бы понять, что здесь происходит".

"Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами относительно переговоров, приходите посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или мертвых детей", - сказал Зеленский в разговоре с журналистом в приглашении, адресованном Трампу.

Общение президента с интервьюером происходило во время визита главы государства в Кривой Рог, где из-за российской ракетной атаки 4 апреля погибло 19 человек, и среди жертв было 9 детей.

"Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал (российский диктатор Владимир) Путин", - сказал Зеленский.

Говоря о российском терроре с обстрелами украинских городов, глава государства отметил, что "это означает, что мы не можем доверять России, это означает, что мы не можем доверять переговорам с Россией".

Также Зеленский высказался о влиянии нарративов Кремля на представителей американской власти.

"Я считаю, к сожалению, (что) российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп "как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины".

"Я считаю неправильным то, что Америка хочет быть нейтральной", - отметил глава государства.

Перезагрузка отношений США и России

Напомним, после прихода к власти Дональда Трампа США возобновили контакты с Россией. В частности, Трамп уже проводил переговоры с российским диктатором Путиным.

Также американские и российские чиновники успели провести несколько встреч на нейтральной территории. Одна из них состоялась в Саудовской Аравии.

Участники встречи, в частности госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров, договорились продолжать переговоры по вопросу завершения войны России против Украины.

При этом Трамп усиливает давление на Украину, приостановив передачу украинским защитникам военной помощи, а также обмен разведданными между странами.

В марте спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США считают "нежизнеспособной стратегией" продолжение изоляции РФ.

Также добавим, президент Зеленский 26 марта отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф очень часто цитирует российские нарративы. Он добавил, что это не приблизит мир, а также ослабит давление американцев на РФ.