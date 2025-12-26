Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну

Українська влада продовжує контакти з представниками чинної адміністрації США щодо обговорення мирного врегулювання війни в Україні.

Так, український президент Володимир Зеленський та його представники ведуть активні перемовини з американськими спецпредставниками, зокрема зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, у межах дипломатичних зусиль із мирного врегулювання війни.

На зустрічах ідеться здебільшого про нові ідеї щодо форматів, графіків і кроків, які можуть наблизити реальний мир у війні Росії проти України, а також про деталі підготовки документів.

Віткофф і Кушнер безпосередньо діють як перемовники, а тому вони брали участь у переговорах у Берліні та у США.

Більше того, за словами Володимира Зеленського, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер уже готові відвідати Україну.

Також президент України зазначив, що Дональд Трамп також може приїхати в Україну для підтримки мирної угоди щодо завершення війни.

"Я думаю, що, можливо, сам Трамп мав би відвідати Україну, щоб обґрунтувати свою позицію", - заявив Зеленський.