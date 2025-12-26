Зеленский предложил Трампу приехать в Украину

Украинская власть продолжает контакты с представителями действующей администрации США по обсуждению мирного урегулирования войны в Украине.

Так, украинский президент Владимир Зеленский и его представители ведут активные переговоры с американскими спецпредставителями, в частности со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в рамках дипломатических усилий по мирному урегулированию войны.

На встречах речь идет в основном о новых идеях относительно форматов, графиков и шагов, которые могут приблизить реальный мир в войне России против Украины, а также о деталях подготовки документов.

Уиткофф и Кушнер непосредственно действуют как переговорщики, а потому они участвовали в переговорах в Берлине и в США.

Более того, по словам Владимира Зеленского, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер уже готовы посетить Украину.

Также президент Украины отметил, что Дональд Трамп также может приехать в Украину для поддержки мирного соглашения по завершению войны.

"Я думаю, что, возможно, сам Трамп должен был бы посетить Украину, чтобы обосновать свою позицию", – заявил Зеленский.