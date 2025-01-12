Українців попередили про фейк щодо "особняків команди Залужного" в Каліфорнії

Ворожа пропаганда поширює фейкове відео про нібито особняки українських військових у США. Україна спростувала ці твердження, назвавши їх брехнею для дискредитації ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

За даними центру, ворожа пропаганда поширює фейкове відео від нібито платформи United24 Media, що під час пожеж у Каліфорнії постраждали вісім особняків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим.

"У відео зазначається, що ці будинки начебто були куплені "членами команди Залужного" (колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, - ред.) у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року", - пояснили в ЦПД

Верифікувавши інформацію в United24 Media, Центр розповів, що платформа не створювала й не поширювала цей відеоматеріал.

"Метою цієї брехні є дискредитація Збройних сил України", - наголосили в центрі.