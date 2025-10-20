UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верхової Ради.

Сьогодні на сайті Верховної Ради було зареєстровано два законопроекти - №14128 та №14129:

  • про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні";
  • про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 5 листопада. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів, з 5 листопада до лютого 2026 року.

Варто зауважити, що таким чином український парламент уже в 17-й раз продовжить воєнний стан і мобілізацію. За словами нардепа Ярослава Железняка, голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановано на вівторок, 21 жовтня.

Воєнний стан та мобілізація 

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні було введено воєнний стан - спеціальний правовий режим, який застосовується під час збройної агресії або загрози нападу. Його головна мета - захист суверенітету та територіальної цілісності держави.

Воєнний стан надає додаткові повноваження органам влади, військовому командуванню, місцевим адміністраціям і органам самоврядування. Це дозволяє ефективно координувати оборону країни та гарантувати безпеку населення в умовах загрози.

Нагадаємо, призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію, водночас жінки з медичною освітою можуть бути мобілізовані добровільно

Востаннє Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію 15 липня.

Володимир ЗеленськийВерховна радаВійна в УкраїніМобілізація в Україні