Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верхової Ради.
Сьогодні на сайті Верховної Ради було зареєстровано два законопроекти - №14128 та №14129:
Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 5 листопада. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів, з 5 листопада до лютого 2026 року.
Варто зауважити, що таким чином український парламент уже в 17-й раз продовжить воєнний стан і мобілізацію. За словами нардепа Ярослава Железняка, голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановано на вівторок, 21 жовтня.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні було введено воєнний стан - спеціальний правовий режим, який застосовується під час збройної агресії або загрози нападу. Його головна мета - захист суверенітету та територіальної цілісності держави.
Воєнний стан надає додаткові повноваження органам влади, військовому командуванню, місцевим адміністраціям і органам самоврядування. Це дозволяє ефективно координувати оборону країни та гарантувати безпеку населення в умовах загрози.
Нагадаємо, призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію, водночас жінки з медичною освітою можуть бути мобілізовані добровільно
Востаннє Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію 15 липня.