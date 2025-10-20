RU

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховой Рады.

Сегодня на сайте Верховной Рады было зарегистрировано два законопроекта - №14128 и №14129:

  • об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
  • об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Сейчас в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 5 ноября. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 5 ноября до февраля 2026 года.

Стоит заметить, что таким образом украинский парламент уже в 17-й раз продолжит военное положение и мобилизацию. По словам нардепа Ярослава Железняка, голосование за продление военного положения и мобилизации запланировано на вторник, 21 октября.

Военное положение и мобилизация

С началом полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение - специальный правовой режим, который применяется во время вооруженной агрессии или угрозы нападения. Его главная цель - защита суверенитета и территориальной целостности государства.

Военное положение предоставляет дополнительные полномочия органам власти, военному командованию, местным администрациям и органам самоуправления. Это позволяет эффективно координировать оборону страны и гарантировать безопасность населения в условиях угрозы.

 

Напомним, призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые прошли медицинскую комиссию, в то же время женщины с медицинским образованием могут быть мобилизованы добровольно

Последний раз Рада продлевала военное положение и мобилизацию 15 июля.

