Рада знову продовжить воєнний стан і мобілізацію: коли саме
Верховна Рада вже наступного тижня підтримає продовження режиму воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановано на вівторок, 21 жовтня. Таким чином, воєнний стан і мобілізація діятимуть із 5 листопада до лютого 2026 року.
Железняк уточнив, що відповідні законопроєкти президент України Володимир Зеленський внесе в раду в понеділок, 20 жовтня.
Після того, як документи внесуть до парламенту, їх повинен буде розглянути профільний комітет. Потім відбудеться голосування і закони підпишуть спікер ВР і президент.
Варто зауважити, що таким чином український парламент уже в 17-й раз продовжить воєнний стан і мобілізацію.
Воєнний стан і мобілізація
Нагадаємо, з моменту початку повномасштабного вторгнення 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про загальну мобілізацію і встановила воєнний стан на всій території країни.
У квітні 2024 року було підписано закон, який знизив призовний вік до 25 років і скасував категорію "обмежено придатний" для військовозобов'язаних.
Станом на 2025 рік мобілізацію і воєнний стан було продовжено щонайменше до 5 листопада.
Призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію, водночас жінки з медичною освітою можуть бути мобілізовані добровільно.
Востаннє Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію 15 липня.