Рада знову продовжить воєнний стан і мобілізацію: коли саме

Київ, Середа 15 жовтня 2025 15:39
UA EN RU
Рада знову продовжить воєнний стан і мобілізацію: коли саме
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада вже наступного тижня підтримає продовження режиму воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановано на вівторок, 21 жовтня. Таким чином, воєнний стан і мобілізація діятимуть із 5 листопада до лютого 2026 року.

Железняк уточнив, що відповідні законопроєкти президент України Володимир Зеленський внесе в раду в понеділок, 20 жовтня.

Після того, як документи внесуть до парламенту, їх повинен буде розглянути профільний комітет. Потім відбудеться голосування і закони підпишуть спікер ВР і президент.

Варто зауважити, що таким чином український парламент уже в 17-й раз продовжить воєнний стан і мобілізацію.

Воєнний стан і мобілізація

Нагадаємо, з моменту початку повномасштабного вторгнення 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про загальну мобілізацію і встановила воєнний стан на всій території країни.

У квітні 2024 року було підписано закон, який знизив призовний вік до 25 років і скасував категорію "обмежено придатний" для військовозобов'язаних.

Станом на 2025 рік мобілізацію і воєнний стан було продовжено щонайменше до 5 листопада.

Призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію, водночас жінки з медичною освітою можуть бути мобілізовані добровільно.

Востаннє Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію 15 липня.

