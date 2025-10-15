Рада знову продовжить воєнний стан і мобілізацію: коли саме

Верховна Рада вже наступного тижня підтримає продовження режиму воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

За його словами, голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановано на вівторок, 21 жовтня. Таким чином, воєнний стан і мобілізація діятимуть із 5 листопада до лютого 2026 року.

Железняк уточнив, що відповідні законопроєкти президент України Володимир Зеленський внесе в раду в понеділок, 20 жовтня.

Після того, як документи внесуть до парламенту, їх повинен буде розглянути профільний комітет. Потім відбудеться голосування і закони підпишуть спікер ВР і президент.

Варто зауважити, що таким чином український парламент уже в 17-й раз продовжить воєнний стан і мобілізацію.