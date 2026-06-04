Зеленський запропонував Путіну зустріч і готовий припинити вогонь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Готовність до зустрічі

Голова держави наголосив, що Україна пропонує завершувати війну в такий спосіб, щоб це було чесно і гідно. Потрібні гарантії, що нового нападу не буде.

За словами Зеленського, зараз США приділяють усю увагу Ірану, і неправильно чекати, коли у Вашингтоні звернуть увагу на війну в Європі.

"Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч", - написав президент.

Він нагадав, що російські представники, посміхаючись, пропонували йому приїхати до Москви. Але "після таких 26 років українському лідеру в столиці РФ робити нічого, як і російському лідеру в Києві".

"Саме лідери вирішують ключові питання - так було завжди. Я пропоную визначити точку зустрічі", - звернув увагу глава української держави.

Президент згадав, що Росії "обіцяли" розв'язання деяких питань під час саміту в Анкоріджі, але очевидно, що українські та європейські питання вирішуються не на Алясці.

Також Зеленський запропонував, щоб відкрити можливість приєднання інших учасників до двостороннього треку.

Припинення вогню

Президент України зазначив, що дипломатія має починатися з лінії фронту.

"Україна готова припинити вогонь повністю - для часу, коли триватимуть переговори. І це стандартна практика, що підтверджується зараз і обставинами навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу - це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним", - написав Зеленський.

За його словами, моніторинг припинення вогню можуть забезпечити США.

Також президент підтвердив готовність до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". Такий крок може стати "хорошим прологом" до завершення війни.