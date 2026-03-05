UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський запропонував країнам Близького Сходу "тихий обмін": про що йдеться

16:17 05.03.2026 Чт
2 хв
Пропозиція президента стосується вкрай важливої для України зброї
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна могла б "тихо" отримати від країн Близького Сходу ракети для Patriot і натомість почати поставки своїх дронів-перехоплювачів.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Читайте також: "Це викликає занепокоєння": в ЄС визнали загрозу постачання ракет Patriot Україні

"Ми б хотіли "тихенько" отримати від країн (Близького Сходу - ред.) ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що за три дні країни Близького Сходу випустили 800 ракет PAC-3. В України стільки не було за весь час війни з Росією.

Чим важливі ракети PAC-3

Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot - це високоефективні перехоплювачі останнього покоління, розроблені спеціально для знищення тактичних балістичних ракет та інших цілей.

PAC-3 використовує технологію hit-to-kill (пряме влучання), яка забезпечує знищення цілі шляхом передачі колосальної кінетичної енергії під час зіткнення, а не за допомогою вибухової бойової частини.

Це дає змогу гарантовано нейтралізувати боєзаряди балістичних ракет і мінімізувати ризик випадкових пошкоджень від уламків на землі.

Під час зимових масованих ракетних ударів РФ по Україні були випадки, коли українські Patriot залишалися порожніми.

Зараз проблема з ракетами для Patriot стала знову актуальною через операцію США та Ізраїлю проти Ірану - на Близькому Сході таку ППО активно використовують для перехоплення іранської балістики.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийППОБлизький СхідДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в УкраїніДрони