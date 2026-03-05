Зеленский предложил странам Ближнего Востока "тихий обмен": о чем речь

"Мы бы хотели "тихонько" получить от стран (Ближнего Востока - ред.) ракеты PAC-3 и передать им дроны для перехвата", - отметил он.

Зеленский уточнил, что за три дня страны Ближнего Востока выпустили 800 ракет PAC-3. У Украины столько не было за все время войны с Россией.

Чем важны ракеты PAC-3

Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot - это высокоэффективные перехватчики последнего поколения, разработанные специально для уничтожения тактических баллистических ракет и других целей.

PAC-3 использует технологию hit-to-kill (прямое попадание), которая обеспечивает уничтожение цели путем передачи колоссальной кинетической энергии при столкновении, а не с помощью взрывной боевой части.

Это позволяет гарантированно нейтрализовать боезаряды баллистических ракет и минимизировать риск случайных повреждений от обломков на земле.