ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський запропонував королю Бахрейна укласти Drone Deal

18:11 05.05.2026 Вт
2 хв
Про що ще говорили лідери двох країн?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський запропонував королю Бахрейна укласти Drone Deal Фото: Володимир Зеленський і Хамад ібн Іса Аль Халіфа (president.gov.ua)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з королем Бахрейна Хамадом бін Ісою Аль Халіфою та запропонував йому укласти Drone Deal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: Росія спробує зірвати угоди України з партнерами у рамках Drone Deals

"Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості. Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки", - йдеться у заяві президента.

Він зауважив, що Україна практично щодня перебуває під такими ж терористичними ударами, і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту.

"Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі", - заявив Зеленський.

Крім того, лідери країн приділили окрему увагу розвитку двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга розповів, що Україна готова до співпраці з Японією у сфері дронів і безпілотних систем. Крім того, Київ пропонує поділитися досвідом, отриманим під час повномасштабної війни з Росією.

Раніше Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі вони обговорили оборонну підтримку (зокрема, внески у програму PURL), енергетику та мирні ініціативи.

Крім того, президент зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Зеленський подякував рішенню Гельсінкі виділити додаткові 300 млн доларів на оборонну підтримку України, а також запропонував посилити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Бахрейн Drone Deals Дрони
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним