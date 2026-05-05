Зеленский предложил королю Бахрейна заключить Drone Deal

18:11 05.05.2026 Вт
2 мин
О чем еще говорили лидеры двух стран?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский предложил королю Бахрейна заключить Drone Deal Фото: Владимир Зеленский и Хамад ибн Иса Аль Халифа (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой и предложил ему заключить Drone Deal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива и ключевые вызовы и возможности безопасности. Говорили об ударах из Ирана против Бахрейна и других стран, о ситуации по Ормузскому проливу", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что Украина практически ежедневно находится под такими же террористическими ударами, и украинцы имеют соответствующий опыт полномасштабной защиты.

"Украина готова делиться с Бахрейном такой экспертизой безопасности и помогать усиливать защиту жизни. Предложил заключить Drone Deal и масштабировать сотрудничество с Бахрейном, и договорились, что наши команды проработают детали", - заявил Зеленский.

Кроме того, лидеры стран уделили особое внимание развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига рассказал, что Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере дронов и беспилотных систем. Кроме того, Киев предлагает поделиться опытом, полученным во время полномасштабной войны с Россией.

Ранее Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время встречи они обсудили оборонную поддержку (в частности, взносы в программу PURL), энергетику и мирные инициативы.

Кроме того, президент встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Зеленский поблагодарил решение Хельсинки выделить дополнительные 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины, а также предложил усилить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате Drone Deal.

Владимир Зеленский Бахрейн Drone Deals Дрони
