Зеленський запропонував допомогу Польщі й закликав створити спільну європейську ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення російських ударних дронів на її територію та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Як зазначив Зеленський, надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів.
"Усе більше фактів свідчить про невипадковість такого руху та напрямку удару. Раніше траплялися окремі інциденти, коли дрони перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів, але зараз ми фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість", - підкреслив президент.
За словами Зеленського, Україна готова надати Польщі наявні дані щодо атаки, а також допомогти у розбудові системи оповіщення та захисту від подібних загроз.
Він наголосив, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної країни регіону, а лише спільні та скоординовані дії партнерів можуть гарантувати безпеку.
Важливим прецедентом Зеленський назвав застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту цивільних. Україна давно пропонує створити спільну систему протиповітряного захисту, щоб забезпечити гарантоване збиття "Шахедів" і інших дронів завдяки об’єднаній силі бойової авіації та ППО.
"Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок буде чітка та сильна реакція всіх партнерів", - підкреслив президент.
Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Було залучено авіацію для відбиття повітряної загрози.
Як відомо, дронів було щонайменше 8. Є інформація про влучання в житловий будинок. Це сталося під час масованої атаки Росії по Україні з використанням 415 дронів і 40 ракет.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду через численні порушення повітряного простору країни російськими дронами.
В Брюсселі вже відреагували на приліт російських дронів до Польщі, назвавши це невипадковістю.
Однак президент Польщі Кароль Навроцький у своїй заяві не згадав, що дрони були російськими.
