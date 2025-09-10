Зеленский предложил помощь Польше и призвал создать совместную европейскую ПВО

Как отметил Зеленский, поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По состоянию на сейчас известно о 8 дронах.

"Все больше фактов свидетельствует о неслучайности такого движения и направления удара. Ранее случались отдельные инциденты, когда дроны пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей, но сейчас мы фиксируем значительно больший масштаб и целенаправленность", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина готова предоставить Польше имеющиеся данные по атаке, а также помочь в развитии системы оповещения и защиты от подобных угроз.

Он отметил, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой страны региона, а только совместные и скоординированные действия партнеров могут гарантировать безопасность.

Важным прецедентом Зеленский назвал применение боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты гражданских. Украина давно предлагает создать совместную систему противовоздушной защиты, чтобы обеспечить гарантированное сбивание "Шахедов" и других дронов благодаря объединенной силе боевой авиации и ПВО.

"Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг будет четкая и сильная реакция всех партнеров", - подчеркнул президент.