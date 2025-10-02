Зеленський закликав Угорщину "почути" Трампа щодо відмови від російської нафти

Зеленський наголосив, що Росія продовжує отримувати ресурси для продовження війни від енергосектору, тому потрібно вжити заходів, які це зупинять.

"Ми маємо підтримати заклик президента США припинити закупівлю російської нафти Європою. І наші колеги в Угорщині повинні почути про це. Енергоресурси з США та інших партнерів здатні перекрити цей дефіцит на європейському ринку", - сказав президент..

За його словами, також вагомим для тиску на РФ є 19-й пакет санкцій Євросоюзу.

"Також необхідно запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів так званого "тіньового флоту", а також проти власників відповідних компаній. Нам треба подумати про накладання санкцій на російські нафтові термінали та решту їх інфраструктури на материковій частині", - додав глава держави.