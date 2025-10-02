Зеленский призвал Венгрию "услышать" Трампа по поводу отказа от российской нефти

Зеленский отметил, что Россия продолжает получать ресурсы для продолжения войны от энергосектора, поэтому нужно принять меры, которые это остановят.

"Мы должны поддержать призыв президента США прекратить закупку российской нефти Европой. И наши коллеги в Венгрии должны услышать об этом. Энергоресурсы из США и других партнеров способны перекрыть этот дефицит на европейском рынке", - сказал президент.

По его словам, также весомым для давления на РФ является 19-й пакет санкций Евросоюза.

"Также необходимо ввести дополнительные санкции против капитанов и экипажей так называемого "теневого флота", а также против владельцев соответствующих компаний. Нам надо подумать о наложении санкций на российские нефтяные терминалы и остальную их инфраструктуру на материковой части", - добавил глава государства.