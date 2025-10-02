Зеленский призвал Венгрию "услышать" Трампа по поводу отказа от российской нефти

Венгрия должна прислушаться к требованиям президента США Дональда Трампа об отказе от российских энергоресурсов, ведь доходы от нефти и газа питают военную машину Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества.
Зеленский отметил, что Россия продолжает получать ресурсы для продолжения войны от энергосектора, поэтому нужно принять меры, которые это остановят.
"Мы должны поддержать призыв президента США прекратить закупку российской нефти Европой. И наши коллеги в Венгрии должны услышать об этом. Энергоресурсы из США и других партнеров способны перекрыть этот дефицит на европейском рынке", - сказал президент.
По его словам, также весомым для давления на РФ является 19-й пакет санкций Евросоюза.
"Также необходимо ввести дополнительные санкции против капитанов и экипажей так называемого "теневого флота", а также против владельцев соответствующих компаний. Нам надо подумать о наложении санкций на российские нефтяные терминалы и остальную их инфраструктуру на материковой части", - добавил глава государства.
Как известно, глава Белого дома Дональд Трамп призвал Европу полностью отказаться от покупки российских энергоресурсов, которые Кремль использует для финансирования войны.
Однако премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не откажется от газа и нефти РФ.
По его словам, на это есть две причины: любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский.
Также Орбан сказал, что энергоносители из других стран будут дороже. Как следствие придется повышать цены для населения, что является еще одной причиной нежелания Венгрии разрывать контракты с Москвой.
Отметим, Словакия тоже до сих пор покупает газ и нефть в РФ, в отличие от других стран ЕС, которые прекратили сотрудничество с агрессором в этом секторе еще в 2022 году.
Украина пытается помочь Словакии в отказе от энергоресурсов Москвы. Президент Владимир Зеленский на днях пообещал Братиславе альтернативные рынки.