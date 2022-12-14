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Зеленський закликав ООН якнайшвидше направити експертів на українські енергооб'єкти

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Експертам ООН слід якомога швидше відвідати об’єкти української енергетики на тлі постійних ударів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні президент провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Зокрема, він подякував Гутеррішу за участь у конференції з підтримки України в Парижі.

"Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму GrainFromUkraine", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Гутерріш зазначив, що масштаби руйнувань по всій Україні вимагають рішучої підтримки від міжнародної спільноти, яка виходить далеко за межі гуманітарної допомоги.

Раніше генсек ООН заявляв, що війна Росії проти України має закінчитися відновленням цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах, і виступив за мир, який ґрунтується на цінностях Статуту ООН.

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ООНВолодимир ЗеленськийАнтоніу Гутерріш