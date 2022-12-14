Генсек ООН: масштаби руйнувань в Україні потребують потужної міжнародної підтримки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що масштаби руйнувань по всій Україні внаслідок російської повномасштабної військової агресії вимагають рішучої підтримки з боку міжнародної спільноти, яка виходить далеко за межі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ООН.

"Війна в Україні - це безперервний гуманітарний жах. З кожним днем стає дедалі гірше, температура падає. Цивільні особи платять особливо високу ціну в зимовий сезон, особливо люди, які живуть на передовій, і ті, хто відрізаний від тепла, води та основних послуг", - зазначив він у ході виступу на міжнародній конференції у Парижі генсек ООН.

Так, заявив Гутерріш, усі великі українські електростанції та системи електропередач постраждали від російських бомбардувань. Цілодобово тривають ремонтні роботи на об'єктах тепло-, водо- та енергетичної інфраструктури.

При цьому станом на зараз 10 мільйонів споживачів, включаючи сім'ї, підприємства, лікарні та школи, залишилися без електрики, а мільйони не мають доступу до води та тепла.

Крім того, знадобляться роки на відновлення зруйнованого житла та життєво важливої інфраструктури.

Гутерріш повідомив, що за останні кілька місяців гуманітарні організації надали безпосередню допомогу в зимовий період понад 630 тисячам мирних жителів, а 400 генераторів було передано критично важливим об'єктам.

"Ще тисячі закуповуються або вже відправлені в Україну з-за кордону. Але все це крапля у морі", - зазначив він.

Генсек ООН наголошує на необхідності рішучої підтримки з боку міжнародної спільноти та інвестувати у стійке відновлення та реконструкцію України, щоб не допустити, щоб "нинішня криза переросла у злидні, голод і потребу для мільйонів українців".

"І ми повинні працювати разом, щоб створити умови для встановлення миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права", - додав Гутерріш.