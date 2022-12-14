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Зеленский призвал ООН как можно быстрее направить экспертов на украинские энергообъекты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Экспертам ООН следует поскорее посетить объекты украинской энергетики на фоне постоянных ударов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В частности, он поблагодарил Гутерриша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже.

"Обсудили нашу формулу мира и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики. Будем развивать Черноморскую зерновую инициативу и программу GrainFromUkraine", - написал Зеленский.

Напомним, Гутерреш отметил, что масштабы разрушений по всей Украине требуют решительной поддержки от международного сообщества, выходящего далеко за пределы гуманитарной помощи.

Ранее генсек ООН заявлял, что война России против Украины должна закончиться восстановлением целостности нашего государства в международно признанных границах и выступил за мир, основывающийся на ценностях Устава ООН.

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ООНВладимир ЗеленскийАнтониу Гутерриш