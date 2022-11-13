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Гутерріш не хоче "будь-якого миру" між Україною і РФ - тільки на основі статуту ООН

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Неділя 13 листопада 2022 08:51
Гутерріш не хоче "будь-якого миру" між Україною і РФ - тільки на основі статуту ООН Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає важливим створення умов для поновлення переговорів між Україною та Росією з метою закінчення війни за умови відновлення цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ООН.

Так Гутерріш підкреслив "чітку позицію ООН щодо України", відповідаючи на запитання журналістів у ході прес-конференції у Пномпені (Камбоджа) на полях саміту ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

"В принципі наша позиція в Організації Об'єднаних Націй зрозуміла. Те, що сталося в Україні, вторгнення в Україну було порушенням Статуту. Було порушенням територіальної цілісності України", - зазначив він.

При цьому Гутерріш звернув увагу на важливості створення умови для "поступового поновлення діалогу (України та Росії - Ред.), який призведе до майбутнього, в якому запанує мир".

Генсек ООН уточнив, що йдеться не про "будь-який мир", а саме на основі Статуту ООН, що передбачає повне відновлення територіальної цілісності України.

"Не будь-який мир - мир, заснований на цінностях Статуту ООН і мир на основі міжнародного права", - наголошує Гутерріш.

Нагадаємо, раніше представниця США в ООН заявила, що Україна має визначити, коли буде готова до мирних переговорів відповідно до статуту ООН.

Додамо, що за словами Давида Арахамії, який був головою переговорної групи з росіянами навесні, позиція України щодо переговорів після звільнення Херсона не змінилася.

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